الحكم المحلي تطالب عمداء البلديات بتقرير المصروفات والإيرادات

وجه وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي خطابا إلى عمداء البلديات ورؤساء اللجان والمجالس المحلية والتيسيرية بموافاته بعدد من المستندات في إطار شروع الوزارة بتنفيذ خطة عملها للربع الأخير من سنة 2022 م والتي تهدف إلى تقديم الخدمات في نطاق البلديات وفق الاحتياج الفعلي والتي تتمثل في تنفيذ المشاريع ذات الأثر المباشر.

وبين الخطاب أن من بين المشاريع “حفر وصيانة آبار المياه، تنفيذ وصيانة خزانات المياه، صيانة محطات المياه والصرف الصحي، تنفيذ خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي وتغذية التجمعات السكانية بالمياه، صيانة وتنفيذ طرق فرعية وزراعية، مشروعات الإصحاح البيئي، المشروعات التي تساهم في تحسن مستوي الخدمة للمواطن.

وطالب الوزير عمداء البلديات ورؤساء اللجان والمجالس المحلية والتسييرية بتقرير المصروفات والإيرادات المحلية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022 مرفقة بالكشوفات التحليلية وأرقام الحسابات المصرفية “نوع الحساب، اسم المصرف، الفرع، رصيد الحساب”، مذكرة التسوية لكل حساب، عدد الدفاتر الخاصة بتحصيل الإيرادات “المستلم المنصرف منها” مع توضيح تسلسلها الرقمي وكذلك كشف بالمشروعات المستهدف تنفيذها والمختنقات التي تعاني منها البلدية بشكل منفصل وفق الأولويات.