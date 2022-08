ميدل إيست مونيتور: استمرار ارتكاب الجرائم بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا- واكب تقريران إخباريان نشرتهما مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية ومنظمة “مكسد مغريشن” الدولية التطورات في ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، أشارا لاستمرار مجاميع مسلحة ناشطة في هذا الملف بالعاصمة طرابلس، في ممارسة الجرائم بحق المهاجرين غير الشرعيين ممن يتم مداهمة أماكن تواجدهم بين الحين الآخر ونقلهم لمراكز احتجاز، حيث يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان.

ونقل التقريران عن عضو “منظمة بلادي لحقوق الإنسان” طارق لملوم قوله: إن آخر مداهمة قد تكون للتغطية على مقتل 2 من هؤلاء يعملان في جمع القمامة مؤكدان في سياق ذي صلة سلوك جل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من سوريا أي 57% طريق ليبيا للوصول منها إلى تونس.

