بعيو: الزيادة الوحيدة في السنوات الأخيرة هي عدد الليبيين «الخونة الرخيصين»

رأى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، أن الزيادة الوحيدة التي شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة هي زيادة عدد الليبيين الخونة الرخيصين، والعملاء الأذلاّء للدول الأجنبية ومخابراتها.

وقال بعيو في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الخونة يتزايدون.. ماذا تريدون أكثر أيها الليبيون؟، الزيادة الوحيدة التي شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة هي زيادة عدد الليبيين الخونة الرخيصين، والعملاء الأذلاّء للدول الأجنبية ومخابراتها”.

وأضاف “يريدوننا أن نخاطبهم بألقاب الرئيس ومعالي وفخامة، وهُم أرخص وأوسخ من نعلٍ قديم تم استخراجه من حفرة مجاري عفنة، بلادنا محتلة، سيادتنا منعدمة، ثرواتنا منهوبة، كرامتنا مسلوبة، أرواحنا معطوبة، جوازاتنا معدومة الاحترام والأهمية، جامعاتنا خارج التصنيفات الدولية، والليبي كائنٌ هلامي رجراج، بلا ملامح ولا هويّة، أخرجه خضوعه وخنوعه من منزلة التكريم الإلهي له كإنسان، إلى حضيض المذلة والحاجة لأوسخ خلق الله، الفاسقين والفاسدين والقوادين والشاذين”.

وتابع “مع ذلك كله يكفينا أننا تحررنا وحررنا الوطن، ويا لها من حريةٍ أنتجت أعتى صنوف العبودية، ويا له من تحرير بدأ بخطابٍ تافه، وانتهى بتافهٍ لا يعرف كيف يخطب، لعنة الله على القلم إن لم يصف بصدق مرارة الألم، وإذا لم يكن في مستوى مسؤولية وأمانة ذلك القسم”.