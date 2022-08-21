مكافحة الأمراض: 23 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة إصابة بلغت 13.2% من إجمالي 173 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل وفيات أو حالات حرجة فيما تماثلت 100 الة للشفاء.

وبين المركز أنه جرى في طرابلس تسجيل 19 حالة وفي القلعة وزليتن حالة واحدة لكل منهما وفي سرت حالتين.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 506.538 حالة منها الحالات النشطة : 634 حالة والمتعافين: 499.468 حالة والٍوفيات: 6.436 حالة.