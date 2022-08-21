انطلاق امتحانات الثانوية العامة

العنوان-طرابلس

بدأت، اليوم الأحد، الامتحانات النِّهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي، والأدبي، والديني، بِمُشاركة 112956 طالباً وطالبة.

وبسحب بيان وزارة التربية والتعليم، يُجري طلاب القِسمَان الأدبى، والعلمي أولى اِمتحاناتهم في مادة التربية الإسلامية، فيما يُجري طلاب التعليم الديني أولى اِمتحاناهم في مادتي القرآن الكريم وأحكامه والثقافة الإسلامية.

وطمأن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، الطلاب المُتقدِّمين لإجراء الامتحانات بأن أسئلة الامتحانات ستراعي المستويات المُختلفة، وضمن ما تمّ دراسته في المقرّرات الدراسية.

من جانبه قال مُدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أن الامتحانات ستُجرى داخل 8626 لجنة امتحانية موزعة على 7744 قاعة اِمتحانية، وستخضع لمُتابعة 2064 مُراقب، وو15488 مُلاحظ، فضلاً عن 727 اِختصاصي اِجتماعي أو مُرشد نفسي، إضافة إلى تواجد 3635 فرد أمن تابعين لوزارة الداخلية لحِمَاية الامتحانات.