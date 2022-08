ليبيا- أصدرت مبادرة “ريتش” التخطيطية الدولية الممولة من جهات أممية تقييمًا لمجمل الأوضاع الصحية والاقتصادية المتردية بسبب النزاعات السياسية والأمنية.

التقييم الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد، أكد أن ما يميز ليبيا بعد العام 2011 وجود سياقين اجتماعي وسياسي معقدين؛ بسبب الانقسام المؤسساتي بين الشرق والغرب ما قاد لحالة متجددة من عدم الاستقرار والصراع العنيف على الموارد الاستراتيجية والاقتصادية الرئيسية.

ونبه التقييم لخطورة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر الماضي والانقسام السياسي الجديد في البلاد، مشيرًا إلى أن هذين العاملين رافقهما ثالث يتمثل في غياب الاستراتيجية الواضحة للمضي قدمًا في طريق الحل للأزمة الليبية.

وتحدث التقييم عن الانعكاسات السلبية للصراعات في ليبيا على وصول شعبها للخدمات الطبية، لا سيما تلك المرتبطة بمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد، مبينًا أن نظام الرعاية الصحية الليبي يعاني من نقص في المعدات والعاملين في وقت تأثرت فيه مستويات المعيشة أيضا.

وأرجع التقييم هذا التأثر والتآكل العام في مستويات المعيشة وتهديد قدرة السكان الليبيين وغيرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسي لتفشي الوباء والصراع الطويل الأمد، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي من توفير هذه المعلومات التقييمية هو إعلام الجهات الفاعلة الإنسانية وتحديث فهمها للاحتياجات الموجودة.

وأضاف التقييم: إن رد الفعل المتوقع من قبل هذه الجهات إزاء هذه المعلومات هو التخطيط الصحيح للاستجابة في العام 2023 بعد فهم شامل متعدد القطاعات لمواطن الضعف في ليبيا واحتياجات المهاجرين غير الشرعيين والنازحين والسكان الأكثر إلحاحًا بهدف توفيرها.

ترجمة المرصد – خاص

The post ريتش: تفشي كورونا والصراع طويل الأمد تسببا في تآكل مستويات المعيشة في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية