غويلة: المفتي الغرياني هو الذي شرف منصب الإفتاء وليس العكس

قال عبد الباسط غويلة، عضو بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن الغرياني يتعرض لحرب ويُسب ويقال له “المفتي المعزول”، بينما هو الذي شرف المنصب وليس المنصب الذي شرفه، وفق قوله.

أضاف في مادة متلفزة عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن المفتي الغرياني كان مفتياً حتى قبل أن يصبح مفتياً، وقد عانى في عهد القذافي ورفض التدريس في جامعات السعودية وبريطانيا، وآثر البقاء في ليبيا، رغم ما بها من معاناة في عهد القذافي، وفق قوله.

وتابع قائلًا إن الغرياني عالم مجتهد وهو يجتهد في الآراء السياسية، وباب النقد مفتوح، لكن دون تطاول، موضحا أن الغرياني لم يكن يوما من شيوخ السلطان وهو ذو تأثير في الأمة، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويخاف الله، على حد تعبيره.