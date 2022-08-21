مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و211 ألف برميل في اليوم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و211 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات 52600 ألف برميل.

وفي سياق منفصل أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن القدرة الإنتاجية لحقل الفارغ بلغت 149 مليون قدم مكب من الغاز و9000 برميل من المكثفات في اليوم.

وأكدت المؤسسة أن فريق العمل الذي جرى تشكيله من بعض الإدارات لرفع الطاقة الإنتاجية بدأ بإجراء الاختبارات التجريبية في 15 أغسطس الجاري والعمل على زيادة الإنتاج تدريجيا إلى أن وصل إلى معدل (149) مليون قدم مكعب من الغاز و(9000) برميل من المكثفات في اليوم