كلا: خارجية الدبيبة تقيم عرساً إعلاميا لاتصال مشكوك في فحواه مع مسؤولة أمريكية

أكد عضو مجلس الدولة، سعيد كلا، أن خارجية الدبيبة تقيم عرسا إعلاميا لمجرد اتصال مشكوك في فحواه بين نجلاء المنقوش ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية.

وقال كلا في تصريحات صحفية: “أتساءل هل التقت المنقوش نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية حقًا أم أنها مجرد مكالمة هاتفية؟”.

وأضاف عضو مجلس الدولة “هل وصلت عقدة الخواجة إلى هذا الحد؟”

وكانت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة المؤقتة، قد أعلنت أنها التقت في واشنطن، نائب وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف وناقشا ضرورة الاتفاق على مرشح يمثل ‎ليبيا فى البعثة الأممية.

وأضافت في تغريدة بموقع تويتر: “مرشح يخدم مصالح ليبيا وذو خبرة في الملف ‎الليبي كما أكدنا على ضرورة الوصول إلى اتفاق وإنهاء الخلاف الدستوري لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتحقيق تطلعات الشعب” وفق تعبيرها.