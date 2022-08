تقرير تحليلي: القوى السياسية في ليبيا راغبة بعدم إجراء الانتخابات وتقاسم السلطة

ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي بمجلة “العربي الجديد” القطرية لتقلبات السياسة الداخلية في الأزمة الليبية والخيارات الممكنة حاليا لتحقيق التسوية.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما ورد فيه من مضامين هامة صحيفة المرصد، أكد أن صعود لاعبين سياسيين جدد وإعادة خلط التحالفات القديمة يهدد بعدم الاستقرار السياسي في ليبيا ما يؤدي إلى العنف، مشيرًا إلى أن احتمالات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ما تزال بعيدة المنال.

وأضاف التقرير: إن الحسابات السياسية الفردية للنخب الليبية والوضع الراهن تمثل عقبات كبيرة أمام إجراء الاستحقاقات الانتخابية الديموقراطية متطرقا لإمكانية تعمق الانقسام في حال ذهاب رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح وخالد المشري لخيار تشكيل حكومة ثالثة.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي جليل حرشاوي قوله: “فكرة حكومة ثالثة إذا تم تنفيذها سيكون لها تأثير كبير على الوضع الليبي لكنها ليست مطبقة على الإطلاق في الوقت الحالي يتم الحديث عنها فقط، لا سيما بعد أن أكد صالح خلال زيارته الأخيرة لأنقرة دعمه لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشآاغا”.

وتابع حرشاوي قائلًا: “الوضع الآن عسكري للغاية بطبيعته؛ لأن كلًا من باشآاغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة متمسكان بالسلطة وإذا تم تعيين رجل ثالث رئيسًا للوزراء بطريقة ما فلن تولي أي من الجماعات المسلحة المعنية أدنى قدر من الاهتمام”.

بدوره قال المحلل السياسي سامي حمدي: “إن المشري وصالح ليسا الوحيدين المتفاوضين على تشكيل حكومة جديدة، فالجهات الفاعلة لها رأي على الورق حول تغيير الحكومة أو على الأقل إجراء تعديل وزاري شامل وقد يكون هناك سفك دماء مسبقًا، وتتنافس الميليشيات المسلحة للإملاء أو التأثير على تكوينها.”

ووفقًا لمصادر فإن خيار تمكين باشاآغا من تولي السلطة بالعاصمة طرابلس بحكومة شاملة معدلة قائم هو الآخر، فيما أضاف حمدي بالقول: “سواء سميت حكومة ثالثة أو معدلة، فإن أساسها إجماع واضح بين فاعلين سياسيين على ضرورة منع الانتخابات بأي ثمن ووضع ترتيب لتقاسم السلطة لدرء الضغط الدولي”.

