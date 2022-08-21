مركز مكافحة الأمراض: استقرار الوضع الوبائي لإصابات «كورونا» في البلاد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، استمرار استقرار الوضع الوبائي في البلاد نتيجة تباطؤ انتشار فيروس «كورونا» مع انخفاض مؤشر التغيير الأسبوعي خاصة في مدينة طرابلس والمناطق المجاورة.

وأشار المركز في تقرير الوضع الوبائي الأسبوعي من (12 إلى 18 أغسطس) إلى استمرار نمط انخفاض المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة إلى 20% نهاية هذا الأسبوع.

ونوه التقرير بانخفاض الحالات الموجبة المسجلة إلى 56 حالة يوميًا مقارنة بعدد الحالات المسجلة الأسبوع الماضي، وانخفاض مؤشر نسبة الحالات الموجبة إلى 20% نهاية هذا الأسبوع.

تسجيل ليبيا 23 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ليبيا 23 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 100 حالة شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

جاء ذلك بعد فحص 173 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 150 عينة، وإيجابية 23 عينة بنسبة 13.2% من إجمالي العينات المفحوصة، وكان النصيب الأكبر من الإصابات في العاصمة طرابلس بواقع 19 حالة حسب ما أظهر التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا الصادر عن مركز مكافحة الأمراض، الأحد.

وترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 506 آلاف و538 حالة بينها 499 ألفًا و468 شفاء و634 نشطة و6436 وفاة.