ليبيا – قالت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي إن استمرار تواصل الخارجية الأمريكية مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة رغم انتهاء ولايتها يعتبر أمرًا غير مقبول ويهدد باستمرار التقسيم في ليبيا.

الصويعي وفي تصريح خاص لشبكة “لام” أكدت أن الحكومة المكلفة من البرلمان هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي اكتسبت ثقتها من مجلس النواب ولا يجب على الجهات الدولية الاعتراف بغيرها.

وأشارت الصويعي إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة لا تسيطر إلا على أقل من 20% من الأراضي الليبية عن طريق المال والسلاح ولا تستطيع مباشرة عملها من كل المدن والمناطق الليبية.

وباركت الصويعي بيان مكونات بلديتي سوق الجمعة وعين زارة وبيان فعاليات المنطقة الغربية وقياداتها السياسية والعسكرية والاجتماعية، داعية الجهات التي ترضخ تحت سيطرة عبد الحميد الدبيبة بالمال والسلاح للوصول إلى اتفاق يخدم مصلحة الوطن.

The post الصويعي: تواصل الخارجية الأمريكية مع حكومة الدبيبة أمر غير مقبول first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية