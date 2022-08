زراعة تصريف الأعمال: ليبيا تسعى إلى إعادة المشاريع الخاصة بالحبوب المحسنة لتعزيز أمنها الغذائي

ليبيا – قال مدير إدارة الإعلام والتوعية في وزارة الزراعة في حكومة تصريف الأعمال كامل بن عيسى إن ليبيا تسعى إلى إعادة المشاريع الخاصة بالحبوب المحسنة لتعزيز أمنها الغذائي، وذلك بعد الأزمة الغذائية التي لحقت بالعالم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

بن عيسى وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن عودة البذور المحسنة للمشاريع الزراعية ومن ضمنها مشروع “تساوة” الزراعي، يساهم في تأمين مخزون غذائي من الحبوب للبلاد، حيث إن المشاريع الزراعية التابعة للحكومة بعضها متعثر والآخر متوقف عن العمل بسبب عدم توفر الموارد المالية لعدم وجود موازنة خلال السنوات السابقة.

