الشيباني: الحافي له أطماع سلطوية بعيدة عن القضاء

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إنه عارض في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب اعتماد قرار رئيس مجلس النواب بتعيين عدد من من المستشارين بالمحكمة العليا وطلب عدم التسرع لاطلاعه السابق على خلفية الموضوع، مضيفاً أن مجلس النواب يستطيع إصدار القرار ولكن لايستطيع الإلزام بالتنفيذ، وأن محمد الحافي يرفض التقاعد ويطالب بالتمديد والبقاء رئيسا للمحكمة العليا رغم بلوغه سن التقاعد وستكون له ردة فعل .

أضاف الشيباني على فيسبوك: “أكدت في الجلسة أن السيد الحافي له اطماع سلطوية بعيدة عن القضاء وتقدم للترشح لانتخابات الرئاسة دون أن يقدم استقالته وهو يعلم جيداَ ان هذا الإجراء مخالف للدستور و القانون ولهذا على الرجل اشارة استفهام كبيرة، وفوجئنا بقرار المحكمة العليا المتسرع بتفعيل الدائرة الدستورية وفتح باب جديد لفوضى عارمة من الشرعية، وهو قرار بناء على ردة فعل غير مدروسة النتائج والمآلات وهنا أصبح القضاء في صلب السياسة والسياسة تتلاعب بالقضاء وأصبح القضاء في مهب الريح و سلام على بلدي”.

واختتم قائلاً: “السلطة التشريعية ستحدد موقفها من السلطة القضائية من حيث كونها مازالت تنطبق عليها مواصفات السلطة القضائية المستقلة والمحايدة والنزيهة والبعيدة عن التجاذبات السياسية أم لا ، مع احترامنا لمبدأ الفصل بين السلطات “.