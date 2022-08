ليبيا – رفض حامد يونس شقيق رئيس أركان الجيش الوطني الأسبق عبدالفتاح يونس جلسة المصالحة التي جرت الجمعة بين قبيلة العبيدات والعيساوي التي عقدت في مدينة مصراتة أقسم خلالها وزير الاقتصاد السابق في حكومة الوفاق علي العيساوي ببراءته من حادثة اغتيال اللواء يونس.

يونس وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “إن اغتيال شقيقي قضية وطن”.

وأضاف: “ليكن معلومًا للجميع أن هذه القضية قضية وطن، والتلاعب في هذا الشأن إنما هو خيانة لأولياء الدم وقبيلة العبيدات، ولن نسمح بأي حال من الأحوال لأي شخص بأن يسمح لنفسه المساس بالقضية ولو بكلمة دون الرجوع إلى شيوخ العبيدات وأولياء الدم”.

وأضاف: “حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد من قضية اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه مطيه للوصول إلى مصالح شخصية ومآرب خبيثة تضر بسمعة قبيلة العبيدات، وما فعله المدعو علي العيساوي المتهم في القضية ما هو إلا طريق ملتوٍ لتبرئته، وهذا غير مقبول قانونيًا وعرفيًا”.

The post شقيق اللواء يونس: العيساوي يسلك طريق ملتوي لتبرئة نفسه من قضية اغتيال شقيقي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية