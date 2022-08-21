بوقيعيص: جلسة المحكمة العليا وقرار تفعيل الدائرة الدستورية منعدمان

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن جلسة الجمعية العمومية للمحكمة العليا هي جلسة معدومة والقرار الصادر عنها بإستئناف عمل الدائرة الدستورية من جديد معدوم لأن رئيس الجلسة وصاحب الدعوة لإنعقادها قد فقد الولاية للرئاسة.

أضافت في فيسبوك: «هذا الجدل بشأن قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإستئناف عمل الدائرة الدستورية من جديد تمنيت ألا أخوض فيه وأعتذرت عن دعوات العديد من وسائل الأعلام للحديث في شأنه، ولكن بعد أن أطلعت عما تم تداوله من أن مجلس النواب قد أخطر السيد رئيس المحكمة العليا بوصوله سن التقاعد وبالتمديد له فقط في وظيفة مستشار بالمحكمة دون الرئاسة فلقد رأيت أن القرار منعدم».

وتابعت: «من المعلوم أن فقه القانون يبيح تجاهل القرار المعدوم وأعتباره كأن لم يكن والمضي قدماً دون الحاجة للطعن فيه أمام أية محكمة، مع الأخذ بعين الأعتبار أن الوصول لسن المعاش لا يحتاج الى قرار وجرت العادة أن يتم ذلك بإخطار مع الشكر لكل سنوات الخدمة».

واختتمت بوقعيقيص: «الآن ليس على مجلس النواب إلا أن يدعو السادة المستشارين الجدد لحلف اليمين القانونية أمامه وفقا للتعديل الصادر عنه ثم يتم أختيار الرئيس الجديد للمحكمة العليا طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها الخاص وقانون مجلس القضاء الأعلى وبعد ذلك المحكمة وشأنها في تقدير مدى ملائمة فتح الدائرة الدستورية من عدمه».