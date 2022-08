المركز الليبي للاستشعار عن بعد يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف

ليبيا – أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن هناك جفافًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بحسب توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر.

المركز وفي بيان له نشره عبر مكتبه الإعلامي أفاد: “للأسف في بلادنا وبحسب توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر هناك جفاف خلال الثلاثة سنوات الأخيرة على ليبيا”.

ودعا إلى إعلان حالة طوارئ للحد من الجفاف وتوفير البديل من المفقود مثل المياه للشرب والري أو الأعلاف للمربين لحماية الثروة الحيوانية التي هي بالأساس ضعيفة.

