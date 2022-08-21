مؤسسة النفط: رفع القدرة الإنتاجية لحقل الفارغ لـ149 مليون قدم غاز يومياً

أعلنت مؤسسة النفط، رفع القدرة الإنتاجية لحقل الفارغ، وقالت إن فريق العمل بدأ بإجراء الاختبارات التجريبية بتاريخ 15 أغسطس 2022، والعمل على زيادة الإنتاج تدريجيا إلى أن وصل إلى معدل (149) مليون قدم مكعب من الغاز و(9000) برميل من المكثفات في اليوم.

أضافت في بيان: “تم ذلك بتضافر جهود العاملين من مختلف الإدارات ومتابعة الإدارة العليا بشركة الواحة للنفط وتوجيهات المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة العمل على رفع القدرة الإنتاجية لحقل الفارغ، وبعد تشكيل فريق عمل من بعض الإدارات لرفع الطاقة الإنتاجية بما يتلائم مع الظروف التشغيلية للمعمل وحالة الآبار “.

واختتمت: “يتوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأسمى آيات الشكر والتقدير لمجهودات كل العاملين الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل المتميز الذين جسدوا فيه روح الفريق الواحد و واصلوا الليل بالنهار لإتمام الاختبارات بنجاح”.