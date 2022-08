عبد الجليل: سنفعّل جميع الاتفاقيات المبرمة سابقًا في حال كانت تصب في مصلحة ليبيا

ليبيا – أكد المتحدث باسم الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل أن الحكومة تعول على استمرار دور مصر في حلحلة الأزمة الليبية وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

عبد الجليل وفي تصريحات لموقع “صدى البلد”، ردًا على سؤال حول الدور المصري في تسوية الأزمة الليبية، قال: “مصر دولة جارة وصديقة وشقيقة، وهي دولة كبرى ولها دور مهم ومحوري على الساحة الدولية والإقليمية، ولقد لعبت دورًا رئيسًا في حلحلة المسألة الليبية وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف الليبية”.

وأضاف: “نحن سعداء وممتنون جدًا بأن تولي جمهورية مصر العربية اهتمامًا بالقضية الليبية، ونشكر القيادة المصرية على دورهم التاريخي الذي يقومون به لمساعدة أشقائهم الليبيين ونعول كثيرًا في الحكومة الليبية على استمرار الدور المصري في حلحلة الأزمة الليبية وتسوية الخلافات بين الليبيين”.

وحول توقعاته بشأن النتائج التي قد تتمخض عن الاجتماع المرتقب بين رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين في القاهرة، أكد عبد الجليل أن الاجتماعات مستمرة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة لمناقشة القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والقاهرة تحتضن معظم هذه الاجتماعات وتدفع في سبيل التوافق بين المجلسين.

وتابع قائلًا: “كل المؤشرات تشير إلى أن توافقًا كاملًا بين المجلسين سيكون قريبًا في هذه المسائل الرئيسية الأمر الذي سيدفع بليبيا لتجاوز الانسداد السياسي الذي تمر به خلال هذه المرحلة”.

وبشأن مشاركة مصر في برامج إعادة الإعمار في ليبيا، أشار عبدالجليل إلى أن هذه مسألة مطروحة بقوة خلال اجتماعات ونقاشات الحكومة الليبية.

وقال عبد الجليل ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تدرس الاستفادة من تجربة مصر في ملف إعادة الإعمار والمشروعات العمرانية: “نعم مشاركة مصر في برامج إعادة الإعمار في ليبيا مطروحة وبقوة دائمًا خلال اجتماعات ونقاشات الحكومة الليبية”.

وواصل حديثه: “تجربة مصر خلال السنوات الأخيرة ونهضتها العمرانية الكبيرة تؤكد بأن مصر تمتلك قدرات هائلة على التخطيط والتنفيذ لمشاريع عملاقة، ونحن محظوظون بأن دولة مثل مصر بهذه القدرات والإمكانيات هي جارة لليبيا وعلى وفاق كبير مع حكومتها”.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا بين مصر وليبيا في المجال الصحي منذ عقود ومستمر إلى الآن، مضيفًا أن القاهرة والأطقم الطبية المصرية لعبت دورًا مهمًا في تقديم الخدمات الطبية في ليبيا وتدريب العناصر الطبية الليبية.

وتابع قائلًا: “سنعمل بإذن الله في الحكومة الليبية على تطوير سبل التعاون في المجال الصحي بشكل كبير، والذي سيشمل العلاج وصناعة الدواء والتدريب والتعاون في مجال المنظومات الطبية الحديثة”.

كما أكد أن الحكومة ستفعّل جميع الاتفاقيات المبرمة سابقًا في حال كانت تصب في مصلحة ليبيا، ولا تضر بمصالح دول الجوار.

وردًا على سؤال حول موقف الحكومة من الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا قال عبد الجليل: “موقف الحكومة الليبية واضح وتم إعلانه مسبقًا، وهو أننا نرحب وسنعمل على توثيق وتفعيل على كل الاتفاقيات التي من شأنها أن تخدم المصلحة الليبية وبما لا يؤثر على مصالح دول الجوار”.

وأعرب المتحدث باسم الحكومة عن أمله في أن يصل التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا إلى أعلى مستوياته، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

عبد الجليل ختم: “نحن سعداء بأن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين ليبيا ومصر على مستوى عالٍ من التعاون والاحترام المتبادل، ولكننا نطمح إلى أن يرتفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل أكبر في المستقبل بين البلدين؛ لأن جمهورية مصر العربية هي دولة زراعية وصناعية مهمة، ونتمنى أن يصل التعاون الاقتصادي بيننا لأعلى مستوياته، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد ركودًا اقتصاديًا عالميًا كبيرًا بسبب الحرب في أوكرانيا وغيرها”.

