الدبيبة يناقش مع عدد من عمداء البلديات الاحتياجات الأمنية والخدمية لمناطق الساحل الغربي

تناول اجتماع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع عدد من عمداء البلديات، الاحتياجات الضرورية لمناطق الساحل الغربي في الجانبين الخدمي والأمني.

وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية، وجرى خلاله الاتفاق على عقد اجتماعين مع وزارتي الصحة والموارد المائية، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للحكومة.

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من حضر الاجتماع من عمداء البلديات؟

حضر الاجتماع عمداء بلديات: الزاوية المركز والزاوية الغرب والزاوية الجنوب وصرمان والعجيلات والجميل وزوارة وصبراتة ورقدالين، والمنشية. وكذلك، مديرو الأمن بمناطق: السهل الغربي وزوارة وصرمان والعجيلات وصبراتة والزاوية، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

وقال البيان إن عمداء البلديات أكدوا أنهم «يعملون تحت إشراف وزارة الحكم المحلي، وينفذون تعليماتها، ويعملون من أجل تحقيق أهدافها من خلال دعم الإدارة المحلية ورفض المراحل الانتقالية والحكومات الموازية».

جانب من اجتماع الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات في مقر مجلس الوزراء بطرابلس، 21 أغسطس 2022. (الحكومة)

الدبيبة خلال اجتماع مع عدد من عمداء البلديات في مقر مجلس الوزراء بطرابلس، 21 أغسطس 2022. (الحكومة)