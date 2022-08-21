الساعدي: شركة تركية ستتولى أعمال حفر 186 بئراً بمنظومة النهر الصناعي

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، أنه سيتم التجهيز لتنفيذ أعمال حفر أبار وردم الأنابيب بمنظومة الكفرة السرير بداية العام المقبل 2023.

وقال الساعدي في تصريحات صحفية: “شركة «تكفن تي أم إل» التركية ستتولى أعمال حفر 186 بئرا، بالإضافة إلى ردم الأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد بمسافة لم تحدد بعد”.

وأضاف “الجهاز يتعرض دائمًا للاعتداءات والانتهاكات على جميع مسارات النهر في ربوع ليبيا، وقد لوحظ خلال العشر سنوات الماضية كثرة البناء على مسار النهر، ولا توجد قوة رادعة تمنع الناس من الاستمرار في البناء، حيث إن الاعتداء الأكبر هو البناء العشوائي فوق مسار النهر وبجواره، بالإضافة إلى حفر خزانات المياه السوداء «المجاري» للمحلات والمنازل”.

وتابع “نواصل استمرار أعمال الإزالة على طريق النهر للمباني الواقعة على الخط الفرعي المُغذي لمدينة بنغازي، وهدفنا دائمًا إيصال المياه لجميع المدن المار بها المسار، ومدينة بنغازي من ضمن هذه المدن، ونعمل تحت تعليمات النائب العام الصديق الصور، الذي أصدر قراره بتشكيل لجان أمنية بجميع ربوع ليبيا بضرورة حماية النهر الصناعي”.