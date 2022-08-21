وفد من الجنوب يلوح بتشكيل حكومة موازية حال عدم تنفيذ مطالبه

لوح وفد من مكونات الجنوب بتشكيل حكومة موازية أسوة بباقي الحكومات الأخرى أو المطالبة بتدخل الأمم المتحدة في حال عدم تلبية حقوق الجنوب المتمثلة في مجموعة من المطالب الأساسية.

وأكد وفد مكونات الجنوب خلال ملتقى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء ووزراء العمل والمالية والثقافة والبيئة والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الخارجية أن مطالبهم تتمثل في احترام وتقدير وزراء الجنوب ودعمهم لأداء عملهم علي أكمل وجه، إدراج من يمثل الجنوب في لجنة 5+5+5 أسوة بباقي شركاء في الوطن وعدة مقعد رئيس البرلمان لأهل الجنوب حسب الاتفاق السياسي وكافة مقاعد الجنوب سواء في المحكمة العليا أو المجلس الرئاسي وسحب كافة أبناء الجنوب من الأطراف المتنازعة وأن يكون الجنوب أداء السلم وليس الحروب .

ودعا وفد الجنوب إلى تكليف النائب العام بالتحقيق في واقعة الرشاوي والأتاوات والخروقات الأمنية وانتشار الجريمة وغيرها، وفتح مكاتب لاستقبال البلاغات واسقاط الأرقام الوطنية لهم وتوفير كامل احتياجات الجنوب من وقود وطرق وصيانه وكل الخدمات التي تمس المواطن في فزان.

ولفت الوفد إلى أن من يدعي أنه وصي على فزان وحريص على أمنها من العسكريين فعليهم التوجه لحماية الحدود بدل فرض الأتاوات وجمع الخردة.