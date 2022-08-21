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بالخير: الروتين الإداري وراء تأخر توريد التطعيمات

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس جهاز الإمداد الطبي الطاهر بالخير، إن دور جهاز الإمداد الطبي توريد التطعيمات وتسليمها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وهو يقوم بتخزينها وتوزيعها على المراكز الصحية، و بعد نفاد كميات التطعيمات الروتينية عقدنا اجتماعا أمس مع وزير الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية.

أضاف في تصريحات صحفية: “توصلنا خلال الاجتماع إلى مجموعة من القرارات للإسراع في توريد كميات من التطعيمات، و يحدد وقت وصول الشحنات وفق فتح الاعتماد والشحن، وما هو متوفر لدى الشركات في الخارج”.

واختتم قائلًا: “سبب تأخير توريد الشحنات هو عدة إجراءات متعلقة بعدة جهات تنفيذية ورقابية والروتين الإداري المتبع في الدولة، و الأمصال المضادة للدغ العقارب متوفرة، ونتواصل مع فرعنا في الجنوب ولم يبلغنا بأي نقص فيها”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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