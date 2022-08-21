بالخير: الروتين الإداري وراء تأخر توريد التطعيمات

قال رئيس جهاز الإمداد الطبي الطاهر بالخير، إن دور جهاز الإمداد الطبي توريد التطعيمات وتسليمها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وهو يقوم بتخزينها وتوزيعها على المراكز الصحية، و بعد نفاد كميات التطعيمات الروتينية عقدنا اجتماعا أمس مع وزير الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية.

أضاف في تصريحات صحفية: “توصلنا خلال الاجتماع إلى مجموعة من القرارات للإسراع في توريد كميات من التطعيمات، و يحدد وقت وصول الشحنات وفق فتح الاعتماد والشحن، وما هو متوفر لدى الشركات في الخارج”.

واختتم قائلًا: “سبب تأخير توريد الشحنات هو عدة إجراءات متعلقة بعدة جهات تنفيذية ورقابية والروتين الإداري المتبع في الدولة، و الأمصال المضادة للدغ العقارب متوفرة، ونتواصل مع فرعنا في الجنوب ولم يبلغنا بأي نقص فيها”.