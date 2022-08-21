الترهوني: العملية الأمنية هي الحصن الحصين والسد المنيع للجنوب الليبي

أكد المسؤول الإعلامي للواء طارق بن زياد المعزز محمد الترهوني، استمرار الخطة الأمنية في مدينة سبها ومحيطها حتى أقصى الجنوب، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو أن يكون هناك نطاق أمني للمواطن سواء كان التوجه داخل المدينة أو خارجها.

وقال الترهوني، في لقاء متلفز، إن الخطة الأمنية تستهدف الجنوب بصفة عامة وسبها بصفة خاصة، حيث أن النقاط الأمنية لم تقتصر على مدينة سبها بل تمتد إلى أقصى الجنوب.

وأضاف:” كان هناك امتداد لعملية أمنية محكمة، عبارة عن نقاط تفتيش وتمركزات أمنية داخل سبها ومحيطها، وهناك عمل كبير ودوؤب جدا لحصر كافة الظواهر السلبية وكافة النقاط التي من شأنها أن تزعزع الأمن داخل المدينة وخارجها”.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي، الحفاظ على الجانب الأمني، متابعا:” نعمل على التنسيق مع الجهات الشرطية والقضائية لملاحقة أصحاب السوابق والعمل على إتمام إجراءات المركبات الآلية، في ظل تنسيق أمني كبير جدا”.

واستطرد:” تأتي هذه العملية ضمن عمليات أمنية أخرى ممتدة، فالبوابات الأمنية لا تتوقف أو تقتصر على نطاق زمني معين بل تمتد على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع والشهر”.

وتابع:” اليوم نشهد انفراجة أمنية كبيرة جدا يلمسها المواطن في الجنوب الليبي، فهذه العملية التي من شأنها أن تكون طوق نجاة للمواطنين”.

وقال الترهوني:” نعلم ما يعانيه الجنوب من انفلات أمني كبير وانتشار بعض الظواهر السلبية والهدامة، ولكن اليوم يرى الجميع أن هناك خطة أمنية محكمة لتكون هي الحصن الحصين والسد المنيع”.