شاهد في «وسط الخبر»: تواصل الاتهامات بين باشاغا والدبيبة.. وشبح الحرب حول طرابلس

توقفت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، عند التخوفات المستمرة بشأن اندلاع مواجهات عسكرية حول العاصمة طرابلس، أو حتى داخلها، جراء الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

تزامنت هذه التخوفات مع تبادل التصريحات والاتهامات بين الطرفين، في إطار خلاف قاد إلى وقف صرف الميزانيات والإضرار بالقطاعين العام والخاص على السواء، وهو ما ينذر بأزمة أوسع نطاقًا في حال استمر الوضع القائم لفترة أطول.

باشاغا من جانبه اتهم حكومة الدبيبة بالسيطرة على السيولة المالية في البلاد عبر ثلاث أو أربع شركات فقط، قال إنها تابعة لما وصفها بـ«الأسرة الحاكمة»، في إشارة إلى عائلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشيرًا إلى وجود تقارير من تجار تحويل العملات «تقول إن هناك مبالغ مالية تحول من الأسرة الحاكمة لدول معينة».

– الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص

– باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال

وتحدث عن وجود «ركود في حركة التبادل التجاري»، متسائلًا: «لماذا يحدث ذلك مع أن ليبيا دولة غنية.. لماذا لم تشكل لجنة وطنية لمعرفة أسباب الركود ومعالجته، فيما تحول الأموال لدول بعينها، مما يسبب الركود وقد يسبب كارثة ويزيد من عدد الفقراء».

في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة: «لا صحة للحديث عن وجود ركود اقتصادي في ليبيا»، مشيرًا إلى زيادة نسب الاستيراد، لافتًا إلى أن الدولة لا تريد أموالًا من القطاع الخاص أو ضرائب، وتسعى إلى تقديم تسهيل.

ولاستقراء المشهد وتداعياته، تحدث للبرنامج كل من: المستشار القانوني الدكتور زياد الشنباشي، ورئيس الحوار الليبي-الليبي حسين قنة، ورئيس تحرير مجلة مال وأعمال إبراهيم السنوسي.