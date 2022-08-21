الدبيبة: عمداء الساحل الغربي أكدوا لي رفض المراحل الانتقالية والحكومات الموازية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في ديوان مجلس الوزراء، لقاء متابعة مع عمداء بلديات (الزاوية المركز ـ الزاوية الغرب ـالزاوية الجنوب ـ صرمان ـ العجيلات ـ الجميل ـ زوارة ـ صبراتة ـ رقدالين ـ المنشية)، ومديري الأمن بمناطق (السهل الغربي ـ زوارة ـ صرمان ـ العجيلات ـ صبراتة ـ الزاوية).

جاء ذلك بحضور وزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، وخصص هذا اللقاء لمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية.

وأكد عمداء البلديات، أنهم يعملون تحت إشراف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، وينفذون تعليماتها، ويعملون من أجل تحقيق أهدافها من خلال دعم الإدارة المحلية ورفض المراحل الانتقالية والحكومات الموازية، على حد زعم البيان.

كما تم مناقشة الاحتياجات الضرورية لمناطق الساحل الغربي في الجانب الخدمي والأمني، والاتفاق على عقد اجتماعين مع وزارتي الصحة والموارد المائية وفق المناقشات التي تمت في اللقاء، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.