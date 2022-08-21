بسبب قانون المحكمة العليا.. غوقة: مجلس النواب يعبث بالدور التشريعي

قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، إن مجلس النواب «يعبث بالدور التشريعي المناط به، وبدوافع لا تمت للمصلحة العامة التي يتغياها أي تشريع بصلة»، وذلك على خلفية تعديل قانون المحكمة العليا، والجدل الذي صاحب تعيين المجلس مستشارين في المحكمة.

وأشار غوقة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى إصدار مجلس النواب القانون رقم 4 لسنة 2022 بتعديل قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1986، وهو ما اعتبره تعديلًا الغرض منه «تمرير قراره مثار الجدل بتعيين 45 عضوًا بالمحكمة العليا وهو ما رفضته السلطة القضائية»، منتقدًا دعوة المجلس لهؤلاء المستشارين لحلف اليمين القانونية أمامه شخصيًا بدلًا عن أن يكون حلفهم اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا طبقًا لقانون المحكمة.

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ودعا إلى «وضع حد لهذا المجلس» الذي وصفه بـ«الكارثي» ولكل الأجسام «المغتصبة للسلطة في البلاد»، معتبرًا ذلك «واجبًا وطنيًا ملحًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».

ولا يزال الجدل مستمرًا إزاء الصدام الحادث بين مجلس النواب والمحكمة العليا، منذ اعتمد المجلس، الثلاثاء الماضي، قرارًا بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا. كما أقر تعديل قانون المحكمة العليا، بحيث يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه.

وفيما اعتبر رد فعل، قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بعدها بيومين، تفعيل الدائرة الدستورية بها، وقال رئيسها المستشار محمد الحافي، إن المحكمة «تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة».