المنفي لـ«المقريف»: لابد من تفادي العراقيل قبل العام الدراسي المقبل

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “موسى محمد المقريف”.

وقدم المقريف لـ«المنفي» إحاطةً كاملة عن عمل الوزارة واستعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية التي انطلقت اليوم الأحد، بالإضافة لعدد من القضايا المُتعلِّقة بالعملية التعليمية، من بينها وضع المُؤسسات التعليمية، ومدى الاستفادة من مختلف التّخصصات العلمية.

وتطرق الاجتماع، إلى الاستعداد للعام الدراسي القادم، تفادياً للعراقيل والصُّعوبات التي قد تُعيق العملية التعليمية.