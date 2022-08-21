انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب

انطلقت، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لعدد من الباحثين عن عمل من مدن (مصراتة والخمس وتاورغاء وزليتن)، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل والشركة الليبية للحديد والصلب لتدريب الباحثين عن العمل في 24 برنامجًا تدريبيًا موزعة على 5 مراحل تدريبية تمتد لفترة 3 أشهر.

وأوضحت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن المتدربين التحقوا بدورة تدريبية في مجال الأمن والسلامة المهنية، ومن ثمَّ سيلتحقون بدورات تخصصية كل حسب تخصصه، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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حضر مراسم افتتاح البرنامج التدريبي رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية فايز بوعمران، ومدير إدارة التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب خالد عيبلو، ومدير مكتب وزارة العمل مصراتة بشير حيدر، ورئيس قسم التدريي والجودة ورئيس قسم التفتيش العمالي بمكتب العمل والتأهيل مصراتو، وفريق الإشراف المكلف من الصندوق بمتابعة التنفيذ.

جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)

جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)

جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)