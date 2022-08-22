بلها: الشباب الذين يحصلون على منح الدبيبة لن يطلب منهم الانخراط في صراع مسلح

رأى أشرف بلها، رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أنه «من الطبيعي سياسياً أن تروج أي حكومة لنفسها» والدبيبة يفعل ذلك، خصوصاً إذا وجدنا أن «الجانب الإيجابي يتمثل في استفادة شريحة الشباب الواسعة من برامج ومنح الحكومة».

واستدرك بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحل الاقتصادي المثالي للبلاد، لكنّ ذلك يحتاج إلى استقرار سياسي وأمنى، كما يحتاج للتكامل بين المؤسسات المالية والخدمية وهو ما تفتقر إليه ليبيا منذ 2011».

وقلل بلها، وهو رئيس لجنة «عودة الأمانة للشعب» التي شكّلتها حكومة الدبيبة نهاية مارس (آذار) الماضي، لدعم إجراء الانتخابات، مما يُردد «بأن الشباب الذين يحصلون على هذه المنح سيطلب منهم الانخراط في صراع مسلح أو رهن صوته الانتخابي».

ويذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة ” قد أعلن عن صرف مليار دينار لصالح صندوق دعم تيسير الزواج، كما سلّم صكوك الدفعة الأولى من القروض الخاصة بمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، بواقع 150 ألف دينار للصك.