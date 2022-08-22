رئيس مجلس النواب يقدم واجب العزاء في صالح الأطيوش

نعى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” عميد قبيلة «المغاربة» الباشا ” صالح سالم الأطيوش ” الذي توفي منذ أيام في مدينة أجدابيا، بعد صراع مع المرض

جاء ذلك في بيان مصور لرئيس مجلس النواب قام بنشره عبدالله بليحق المتحدث الرسمي باسم رئيس مجليس النواب .

وأضاف عقيلة صالح في بيانه أن الأطيوش خير من أنجبت الدولة الليبية ، مؤكدا أنه كان وطني غيور على بلده وترك سيرة طيبة .

ولعب الأطيوش ذو الشخصية الاجتماعية خلال مسيرته أدوارًا متقدمة في أحداث مؤثرة منذ العام 2011، خاصة في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا

وسبق أن تعرض الأطيوش لمحاولتي استهداف بمدينة بنغازي في نوفمبر 2016 وأغسطس 2017، عقب خروجه من صلاة الجمعة في المرتين.

ونجا الأطيوش في المرة الأولى من محاولة اغتيال في الرابع من نوفمبر 2016 استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة، في مدينة بنغازي.

واستُهدف في المرة الثانية بعبوتين ناسفتين أمام مسجد سيدي فرج، بمدينة بنغازي شرق البلاد في أغسطس 2017، نقل على أثرها لتلقي العلاج في الخارج.