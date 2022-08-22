أبو عرقوب: كل قرارات الدبيبة تؤدي لتوريطه وإغراقه

رفض المحلل السياسي الليبي ” أحمد جمعة أبو عرقوب “، ما يُطرح بأن قرارات الدبيبة تزيد من إحراج حكومة فتحي باشاغا، كونها تفتقر لوجود مصادر تمويل، بما يعوق قدرتها على تنفيذ برامج ومخططات مماثلة لدعم للشباب.

وقال أبو عرقوب في تصريحات صحفية لـ الشرق الأوسط ، إن «سوء إدارة الدولة من الدبيبة دفع قطاعاً كبيراً من الشارع لتأييد باشاغا».

وأضاف أبو عرقوب، أن «كل قرارات الدبيبة تؤدي لتوريطه وإغراقه، فعدم قدرته على تنفيذ تلك الوعود يبدد أي مصداقية متبقية له في الشارع

وكان الدبيبة قد أعلن عن صرف مليار دينار لصالح صندوق دعم تيسير الزواج، كما سلّم صكوك الدفعة الأولى من القروض الخاصة بمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، بواقع 150 ألف دينار للصك..