فيروز النعاس: ما يقوم به الدبيبة من تقديم منح للشباب عبارة عن رسائل سياسية ناجحة

قالت ” فيروز النعاس ” العضوة المستقيلة من مبادرة عودة الأمانة المشكلة من عبد الحميد الدبيبة،، إنه رغم تراجع شعبية الدبيبة، خلال الأشهر الأخيرة، مقارنةً بمطلع العام الجاري عندما كان يؤكد سعيه لإجراء الانتخابات، إلا أنها ترى أن قراراته الأخيرة قد تعيد له فعلياً قدراً من الزخم والقاعدة الشعبية التي حاول ولا يزال يحاول بناءها منذ توليه المسؤولية.

كما أضافت النعاس في تصريح صحفي لـ«الشرق الأوسط» أنه «طيلة العقد الماضي كان الشباب مهملين وتتم مناداتهم لحمل السلاح والمشاركة في الحرب فقط، اليوم الدبيبة يؤكد لهم أنه مدرك لمشكلاتهم ويعمل على تخفيف وطأتها».

ورأت أن ما يقوم به الدبيبة عبارة عن رسائل سياسية ناجحة كونها تدعوهم للحياة والزواج وتكوين الأسر وتستبعد الحرب، وذلك في مقابل غريمه باشاغا الذي حمل خطابه الأخير تلميحاً بعودة الحرب للعاصمة. .

وانتهت النعاس إلى أنه «لو أُجريت انتخابات فمن المحتمل أن يحظى الدبيبة بأصوات كتلة واسعة من شريحة الشباب، كونه أول مسؤول يُعيد لهم جزءاً من ثرواتهم، كما أنه من المستبعد جداً أن يندفعوا وينخرطوا في تأييد أي صراع».

ويذكر أن الدبيبة قد أعلن في سبتمبر الماضي، تخصيص مليار دينار ليبي لدعم 50 ألف شابة وشاب من المقبلين على الزواج بواقع 40 ألف دينار يتقاسمها الطرفان.