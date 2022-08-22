«اليتني»: الوضع الصحي في الجنوب كارثي

قال مدير إدارة الخدمات الصحية غات، رمضان اليتني، إن الوضع الصحي في البلدية ومناطق الجنوب بصفة عامة أصبح في حالة يرثى لها”

وطالب اليتني، في تصريحات صحفية، وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية والمسؤولين بتوفير الأطباء والمستلزمات الصحية بشكل عاجل.

وأضاف:” لا يوجد لدينا أطباء ونعاني من نقص شديد في العناصر الطبية المساعدة بجانب انعدام وجود الأطباء”.

وأكد أن المستلزمات الطبية في المنطقة شبه منعدمة إن لم تكن كذلك، مستطردا:” خاطبنا جميع الجهات المسؤولة في أكثر من مناسبة ولكن لا توجد استجابة للأسف”

وشدد على أن الأطباء الموجودين في المنطقة هم فقط طبيبان ولا يتبعان الدولة إنما هم متطوعون بمنظمة الصحة العالمية.

وأكد أن مصل العقارب متوافر في المراكز الصحية ومستشفى غات ولكن المشكلة تكمن في انعدام الأطباء والنقص الحاد في المستلزمات الطبية ولا سيما الأساسية منها.

وتابع:” أترحم على الطفلة التي توفاها الأجل ونريد لفت نظر الجهات المسؤولة إلى الوضع الكارثي لقطاع الصحة في الجنوب”.