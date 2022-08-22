المركزية للانتخابات المحلية: فتح باب الترشح للمجلس البلدي ترهونة اليوم الإثنين

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة ، سيبدأ اليوم الاثنين 22 أغسطس وسيستمر تسجيل المرشحين إلى 11 سبتمبر القادم.

وقالت اللجنة في بيان لها إن تلقي طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة سيكون وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة من خلال لجنتها الفرعية بترهونة، مطالبة الراغبين في تقديم طلبات الترشح إلى الالتزام بتعليمات اللجنة الفرعية.

وأضافت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن عملية تقديم طلبات الترشح تبدأ بتسجيل الدخول لمنظومة تسجيل المرشحين، والتي ستكون متاحة أمام الممثل القانوني للقائمة المترشحة ابتداء من يوم الاثنين 22 أغسطس.