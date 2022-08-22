الساعدي: إزالة المباني السكنية على خط النهر الصناعي لتأمين الإمداد المائي لبنغازي

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي ، الأحد، إن الغرض الرئيسي لعملية إزالة المباني على خط النهر الصناعي هو تأمين المسار الرئيس والإمداد المائي لمدينة بنغازي.

وأضاف الساعدي، في تصريح صحفي لشبكة لام، أن أعمال الإزالة وقعت بطريق النهر الممتد من مفرق المديرية إلى مفرق المساكن، حيث تم تحديد الاعتداءات الواقعة ضمن 20 متر و5 متر بمنتصف المسار في مدينة بنغازي.

كما أوضح الناطق باسم جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي أنه قد تم إعطاء إنذارات للمواطنين بالإخلاء خلال 72 ساعة، ومن ثم الإنذار الفوري بإخلاء المساكن والمباني والمحلات العشوائية على خط مسار النهر.

مؤكدا أن اللجنة باشرت أعمال الإزالة؛ بعد ما تم تحديد النقاط والمباني الواقعة ضمن 5 متر، وبدأت اللجنة بالإزالة منذ الخميس الماضي.

يذكر أن جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي أعلن السبت عن الشروع في إزالة المباني السكنية الواقعة على خط النهر الصناعي بمدينة بنغازي.