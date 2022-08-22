بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقي درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب على مناطق الشمال وفرصة سقوط أمطار خاصةً على الشمال الشرقي تصحبها سحب رعدية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس حتى سرت ) قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-34)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الغد خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:45)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:35).