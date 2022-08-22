الشركسي: لم يعد أمام باشاغا سوى الحل العسكري لدخول طرابلس

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار، لم يعد أمامه سوى الحل العسكري لدخول العاصمة فجميع المحاولات السلمية لم تعد مجدية، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ليس قائد ثورة أو ليفرط الناس في حياتهم من أجله.

أضاف في تصريحات صحفية، أن الصدفة جاءت بالدبيبة للحكم، ومن يقفون خلفه طمعًا في مزيد من المال، والجميع سيتخلى عنه حال حدوث أي اشتباكات، وآمر الغرفة المشتركة في المنطقة الغربية أسامة جويلي وسالم جحا وفتحي باشاغا قيادات عسكرية قدّمت الكثير، ولديها احترامها على المستوى العسكري.

ولفت إلى أن بعض السفراء في ليبيا هدفهم حصول فوضى عسكرية أو تمكين دبيبة، وعلى رأسهم السفارة الإنجليزية التي تلعب الدور المباشر لإضفاء الشرعية لحكومة الدبيبة، وهو يموّل قوّات دعم الدستور ولواء ليبيا الذي قام بتشكيله بميزانية تتعدى 200 مليون دينار.