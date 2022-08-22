أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن سرقة نضائد السيارات 

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ألقى القبض على شخص يمتهن سرقة نضائد السيارات وضبط شخص نيجيري الجنسية يقوم بشراء المسروقات.

وأضافت المديرية أن المتهم يرتدي الزي العسكري أثناء قيامه بعمليات السرقة مع العلم أنه لايتبع أي جهة عسكرية.

وذكرت المديرية أنه استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين ضد مجهول قام بسرقة النضائد الخاصة بسياراتهم، أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي رائد فوزي الفايدي تعليماته لأعضاء التحريات بالانتقال إلى الأماكن التي تمت فيها عمليات السرقة وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة بهذه الأماكن.

وأوضحت أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى عدة أماكن وبمراجعة كاميرات المراقبة تم رصد شخص يرتدي الزي العسكري وكمامة من خلال مراجعة الكاميرات يقوم بسرقة نضيدة من إحدى السيارات وتم التعرف على هويته من قبل أعضاء التحريات.

وأكدت أنه تم ضبطه بمنطقة حي الدولار من قبل أعضاء التحريات وبحوزته كيس (شوال) وبداخله عدد من النضائد وكان يرتدي الزي العسكري وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.ض م.ليبي الجنسية واتضح انه شخص مدني ولا يحمل الصفة العسكرية (انتحال صفة).

وأفادت المديرية أن المتهم اعترف بقيامه بعدة سرقات وأن سبب ارتداءه للزي العسكري كي لايثير الشكوك من حوله ويصبح موضع شبهه حسب ما أفاد.

وأشارت المديرية إلى أن المتهم يقوم ببيع النضائد لشخص نيجيري الجنسية يُدعى ح.ب.أ بأسعار مُنخفضة لأن هناك اتفاق مُبرم معه ويعلم بأنها مسروقة وتم انتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص النيجيري الجنسية واعترف بكل ما نُسب إليه وتم إحالتهم للنيابة العامة.