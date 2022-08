مؤسسة النفط تعلن ارتفاع القدرة الإنتاجية لحقل الفارغ إلى 149 مليون قدم مكعب من الغاز

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأحد ارتفاع القدرة الإنتاجية لحقل الفارغ إلى 149 مليون قدم مكعب من الغاز و9 آلاف برميل من المكثفات يوميًا.

المؤسسة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن فريق العمل قام بإجراء الاختبارات التجريبية بتاريخ 15 من الشهر الجاري والعمل على زيادة الإنتاج تدريجيًا، بعد تشكيل فريق عمل من بعض الإدارات لرفع الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع الظروف التشغيلية للمعمل وحالة الآبار.

وثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجهودات كل العاملين الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل المتميز والذين جسدوا فيه روح الفريق الواحد لإتمام الاختبارات بنجاح.

