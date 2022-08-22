طقس مستقر مع احتمال زخات من المطر على بعض المناطق

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تمر ليبيا، اليوم الإثنين، باعتدال في درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال ما بين 30 و34 درجة مئوية، مع وجود رطوبة عالية، وما بين 37 و41 على المناطق الجنوبية.

وتتكاثر السحب، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال، حيث ذكر المركز أن هناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر بداية من مساء هذا اليوم خاصة على بعض المناطق الممتدة من الخمس وباتجاه الشرق إلى الجبل الأخضر.

وتوقع المركز، أن تكون الأمطار جيدة يوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي، خاصة الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.