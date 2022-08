ليبيا – دافع الداعية الليبي الكندي المتشدد عبد الباسط غويلة عضو دار الإفتاء عن مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني.

غويلة وفي تسجيل مرئي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعته صحيفة المرصد، علق على من يطلق لقب “المعزول” على الغرياني،بالقول: “الغرياني كان مفتيًا قبل ثورة فبراير، بل منذ أيام معمر القذافي، فالشيخ الغرياني ترك بريطانيا وجامعاتها والسعودية والتدريس وعاد إلى ليبيا ومدينة تاجوراء ليفتي للناس”.

وأضاف: “الشيخ الصادق هو من رفع منصب دار الإفتاء، وهناك الكثير من المفتين في العالم الإسلامي ليس لهم تأثير في الأمة، وعلماء دار الإفتاء علماء يصدعون بالحق وليس علماء سلطان”.

وتابع غويلة حديثه: “الغرياني رجل حر ينطق بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم”، متسائلًا: “فلماذا كل هذه الحرب على الشيخ؟”.

غويلة ختم: “المنصب يتشرف بالغرياني وليس العكس، الشيخ له مكانة عظيمة ولا يساير أحدًا، لا قبيلة ولا مدينة ولا زعيمًا ولا وكيلًا، بل يتكلم بالحق”.

يشار إلى أن الغرياني مصنف على قوائم الارهاب بعدة دول عربية وله فتاوي تجيز تفجيز النفس والقتال بصفوف جماعات ارهابية كون عدوهم المشترك واحد وهو القوات المسلحة الليبية.

The post غويلة: الغرياني له مكانة عظيمة ينطق بالحق وينهى عن المنكر.. فلماذا كل هذه الحرب ضده ؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية