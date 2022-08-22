64 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

جلت ليبيا 64 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 54 حالة شفاء من الفيروس أمس الأحد.

جاء ذلك بعد فحص 189 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 125 عينة، وإيجابية 54 عينة بنسبة 33.8% من إجمالي العينات المفحوصة، وكان النصيب الأكبر من الإصابات في العاصمة طرابلس بواقع 53 حالة حسب ما أظهر التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا الصادر عن مركز مكافحة الأمراض، الإثنين.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 506 آلاف و602 حالة بينها 499 ألفًا و522 شفاء و644 نشطة و6436 وفاة.