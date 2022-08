الشحومي: الحكومة لم توضح بشكل كافٍ من أين ستتحصل على المخصصات المالية لتمويل القروض

ليبيا – سلط أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي على تداعيات ما وصفها بـ”السياسات العبثية” لحكومة تصريف الاعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة على الاقتصاد الليبي.

الشحومي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن الأزمة لا تنحصر في محاولة توظيف الأمر لأهدافه من تعزيز وضعه وشعبيته، وإنما في وعده بما لا يمكن للاقتصاد والوضع العام في البلاد تحمله.

وقال: “القروض الإسكانية منظومة متكاملة تتعلق بالبنوك والنظام الإداري وتثبيت الملكية، وهناك عقبات كثيرة تواجه ذلك”.

الشحومي نوه إلى أن الحكومة لم توضح بشكل كافٍ من أين ستتحصل على المخصصات المالية لتمويل تلك القروض، ومشروعات البناء المرتبطة بها، محذرًا من أن تلك المبادرات التي لا تعتمد في الأرجح على برامج ودراسات علمية ومحددة الأولويات لن تسفر عن حل مشكلة الإسكان، وإحداث رواج عقاري واقتصادي وتنموي.

