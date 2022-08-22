الارصاد: امطار جيدة تصحبها خلايا رعدية وبــرد غداً بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة معتدلة على اغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح مابين (30-34)مْ على مناطق الشمال مع رطوبة عالية، ومابين (37-41) مْ على مناطق الجنوب.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال واحتمال سقوط رخات متفرقة من المطر بداية من مساء هذا اليوم خاصة على بعض المناطق الممتدة من الخمس وباتجاه الشرق إلى الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون جيدة يوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

والله اعــــــــــــــلم.