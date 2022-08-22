السني: نجحنا في تضمين «إعلان سرت» بمجلس الأمن لرفع الظلم عن أفريقيا

أعلن مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، الطاهر السني، أنه تم تضمين إعلان سرت في الورقة المفاهمية كأساس يعبر عن الموقف الأفريقي الموحد بمجلس الأمن الدولي.

وقال السني، في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “متابعة لمناقشات الدورة 76 للجمعية العامة لإصلاح مجلس الأمن، وبعضوية ليبيا في مجموعة العشر C10 الممثلة للاتحاد الأفريقي”.

وأضاف “استطاعت البعثة الليبية بتعاون المجموعة الأفريقية وبعد مفاوضات قاربت العامين، تضمين إعلان سرت في الورقة المفاهمية كأساس يعبر عن الموقف الأفريقي الموحد”.

وتابع “يأتي أهمية ذلك بعد أن تم تجاهل إعلان سرت خلال جميع الأوراق المفاهمية الصادرة منذ سنوات عند طرح الموقف الأفريقي من إصلاح مجلس الأمن، رغم أهمية ما يطرحه الإعلان لرفع الظلم التاريخي على أفريقيا منذ تأسيس الأمم المتحدة وضمان الحقوق المتفق عليها من القادة الأفارقة عام 2009 في ليبيا”.