المبشر لـ «بوابة إفريقيا»: حل الأزمة الليبية بعيداً عن السلاح ما زال ممكناً

أكد رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر، أن “حل الأزمة الليبية بعيداً عن السلاح ما زال ممكناً”.

وفي تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال المبشر موجها رسالته إلى الأجهزة والتشكيلات المسلحة في كافة أنحاء البلاد، “نعتقد ونظن أن هدفكم استقرار ليبيا فلا تجعلوا من أنفسكم قوة بحسن نية لهذا السياسي أو ذاك وكونوا قوة للعدل والقانون والسلام والبناء، كونوا معاول الخير وداعميه”.

وتابع رسالته قائلا، “أنتم أبناء هذا الوطن ورجاله فلا تظلموا البسطاء وتؤذوهم ونيتكم حمايتهم والدفاع عنهم فكم من شر جاء بسبب حسن نية فاعله، لا توجد حرب بدون انتهاك حرمات وضياع ممتلكات وأرواح بريئة تسألوا عنها يوم القيامة، لا تظلموا أنفسكم”.