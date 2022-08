ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي إن الأزمات التي تلاحق الليبيين من كهرباء وبنزين سببها الفساد وعدم إدارة الملف بشكل جيد.

الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أضاف: “على الرغم من الأموال التي صرفت بشأن الشبكة العامة للكهرباء فإن ساعات طرح الأحمال (قطع التيار) ما زالت مستمرة”.

