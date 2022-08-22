مستشارو المحكمة العليا الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى مستشارو المحكمة العليا الجدد، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنائب الاول فوزي النويري وعدد من اعضاء مجاس النواب.

وجاء في نص القسم “أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق”.

وكان مجلس النواب قد أصدر أمس الاحد قرارًا بتعديل نظام المحكمة العليا بحيث يكون حلف اليمين لأعضاء المحكمة أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسته، وليس أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا.