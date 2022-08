ليبيا – قال رئيس مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن أحد أسباب حالات التسمم سوء تحضير الطعام وسوء تخزين المواد الغذائية داخل المطاعم، ما ينتج عنه ظهور بكتيريا (السالمونيلا) المسببة للأمراض.

الزيات أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن عدم التزام أصحاب المطاعم ولجوءهم لتحضير الأطعمة ليلًا بعد إغلاق المطاعم مباشرة في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يجعل الأطعمة غير صالحة للاستهلاك البشري.

ولفت إلى أن حالات التسمم في مدينة الزاوية ليست الأولى، بل سبقتها حالات في مدينة أجدابيا ومنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

The post الزيات: أحد أسباب حالات التسمم هي سوء تحضير الطعام وتخزين المواد الغذائية داخل المطاعم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية